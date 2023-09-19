Спилберг пересматривает этот советский фильм раз в год: в России его почти забыли, а зря

Некоторые современные зрители считают советское кино в большинстве своем устаревшим и неактуальным . Так на полке оказываются выдающиеся кинокартины, когда-то волновавшие умы и сердца. Но истинные киноманы и по сей день вдохновляются работами режиссеров из СССР, не исключением стал и Стивен Спилберг.

Именитый американский постановщик признается, что одна из его любимых картин — это военная драма «Летят журавли» с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым в главных ролях. Лента рассказывает о судьбе москвичей Бориса и Вероники, чьи мечты о свадьбе и будущем счастье прерывает война.

В свое время картина не только покорила отечественный прокат, но и получила главный приз Каннского кинофестиваля. Спилберг поведал, что он ценит шедевр Михаила Калатозова за то, как в фильме показана личная драма на фоне всеобщей трагедии и масштабных исторических событий. Режиссер восторженно отзывался о художественной образности киноленты и о невероятно эмоциональных и тонких любовных сценах между героями.