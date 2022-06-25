Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Шатунов умрет на глазах у всех»: угроза убийцы сбылась спустя 20 лет

«Шатунов умрет на глазах у всех»: угроза убийцы сбылась спустя 20 лет

25 июня 2022 10:19
«Шатунов умрет на глазах у всех»: угроза убийцы сбылась спустя 20 лет

Солист группы «Ласковый май» скоропостижно скончался в 48 лет.

Мало кто помнит, что Юра Шатунов мог погибнуть еще в 1993 году. Тогда на него было совершенно покушение, но смертоносная пуля попала в его друга и коллегу Михаила Сухомлиного. По признанию Андрея Разина, продюсера музыкального коллектива, он так испугался за жизнь своего подопечного, что свернул все концерты «Ласкового мая».

В одном из интервью Разин рассказал, что после трагичной смерти Сухомлиного получил весточку от его убийцы. Тот человек, явно психически нездоровый, писал, что все равно доберется до солиста популярной группы. «Шатунов умрет на глазах у всех людей», – такие слова были в записке, их цитирует портал RUPOSTERS.

Одна странность на похоронах Шатунова не дает покоя его поклонникам

Удивительно, но пророчество исполнилось спустя много лет. Последние минуты жизни Юры Шатунова попали на камеру, установленную возле поликлиники, куда друзья привезли певца. Напомним, что ему неожиданно стало плохо на отдыхе, причиной смерти признали инфаркт миокарда.

Фото: ZERKALO/East News
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Related video