«Шатунов умрет на глазах у всех»: угроза убийцы сбылась спустя 20 лет

Мало кто помнит, что Юра Шатунов мог погибнуть еще в 1993 году. Тогда на него было совершенно покушение, но смертоносная пуля попала в его друга и коллегу Михаила Сухомлиного. По признанию Андрея Разина, продюсера музыкального коллектива, он так испугался за жизнь своего подопечного, что свернул все концерты «Ласкового мая».

В одном из интервью Разин рассказал, что после трагичной смерти Сухомлиного получил весточку от его убийцы. Тот человек, явно психически нездоровый, писал, что все равно доберется до солиста популярной группы. «Шатунов умрет на глазах у всех людей», – такие слова были в записке, их цитирует портал RUPOSTERS .

Одна странность на похоронах Шатунова не дает покоя его поклонникам

Удивительно, но пророчество исполнилось спустя много лет. Последние минуты жизни Юры Шатунова попали на камеру, установленную возле поликлиники, куда друзья привезли певца. Напомним, что ему неожиданно стало плохо на отдыхе, причиной смерти признали инфаркт миокарда.