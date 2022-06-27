Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Одна странность на похоронах Шатунова не дает покоя его поклонникам

Одна странность на похоронах Шатунова не дает покоя его поклонникам

27 июня 2022 07:43
Одна странность на похоронах Шатунова не дает покоя его поклонникам

Церемония прощания со столь неординарной по меркам страны личностью тоже оказалась неординарной.

В минувшее воскресенье сотни поклонников на протяжении пяти часов прощались с ушедшей легендой в Прощальном зале Троекуровского кладбища. Среди присутствующих были только фанаты Шатунова; по желанию семьи певца, прощание было организовано в два этапа: публичная часть – для поклонников, и вторая часть – только для родных Шатунова и его близких друзей, вдали от посторонних глаз. Завтра, 28 июня, в Москве должна состояться церемония захоронения праха певца после кремирования. Но одна странная деталь этого процесса уже несколько дней не дает покоя поклонникам.

Дело в том, что фактически Шатунова похоронят сразу в двух странах: России и Германии, как бы странно это ни звучало. Оказывается, сам певец в свое время настоял на том, чтобы его не просто кремировали, но поделили прах на две части. Одна часть должна была быть захоронена на родине Шатунова в России, вторая же – в Германии, где живут его дети. Там же с начала двухтысячных жил "на постоянке" и сам Шатунов, благодаря баснословным заработкам успевший обзавестись дорогостоящим жильем в элитном закрытом районе. Впрочем, несмотря на немецкую "прописку", большую часть времени Шатунов все равно проводил в России, гастролируя по городам и весям буквально до последних дней жизни.

Россияне ахнут: американцы разглядели нациста в комедии Гайдая

Далеко не все поклонники согласны со столь странными обстоятельствами похорон Шатунова. Многим кажется, что "делить" прах умершего как минимум странно, а то и кощунственно. Кое-кто в сети и вовсе иронизирует на тему того, как именно будет проходить процедура "дележа". Впрочем, большинство фанатов не устают напоминать критически настроенным россиянам, что похороны Шатунова – в любом случае личное дело его семьи и ничье больше.

Источник

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Related video