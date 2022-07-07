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Семья Заворотнюк перестала скрывать информацию о состоянии актрисы

7 июля 2022 08:00
Семья Заворотнюк перестала скрывать информацию о состоянии актрисы

Актриса безуспешно борется с раком.

После того как три года назад поползли слухи о неизлечимой болезни Анастасии Заворотнюк, ее родственники не торопились посвящать посторонних в медицинскую тайну. Но сейчас уже нет смысла скрывать, что звезда «Моей прекрасной няни» испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Дочь Заворотнюк Анна в последнее время все чаще делится с подписчиками в соцсетях своими переживаниями. Недавно она обмолвилась парой слов о состоянии 51-летней артистки. «Мама потихонечку… Она на серьезном лечении», – ответила она всем интересующимся. Примечательно, что супруг Анастасии, фигурист Петр Чернышев, по-прежнему не идет на контакт с прессой и игнорирует вопросы о жене.

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Напомним, что в 2019 году актрисе вынесли диагноз – глиобластома. От такой же злокачественной опухоли в мозгу скончалась Жанна Фриске в 2015 году. Предполагают, что болезнь спровоцировала гормональная терапия, которой обе артистки подвергались перед процедурой ЭКО.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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