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Меньшов перед смертью признался, из-за чего стыдился родной матери: народ ахнул

11 июля 2022 08:50
Меньшов перед смертью признался, из-за чего стыдился родной матери: народ ахнул

Великий режиссера разочаровал поклонников.

В начале июле исполнится год со дня смерти Владимира Меньшова. Постановщик культового фильма «Москва слезам не верит» скончался от последствий коронавируса, но память о нем будет жить еще долго.

Недавно в соцсетях напомнили об одном из интервью мэтра – «Сто вопросов к взрослому», в котором он честно ответил на щекотливый вопрос. Меньшов признался, что стыдился свою маму из-за того, что она была малограмотной. Суровая деревенская жизнь не позволила женщине получить хорошее образование. Она сумела окончить всего два класса и до конца своей жизни с трудом читала и писала с ошибками.

«Такой заботливой матерю не стыдиться, а гордиться надо», «Домашние мамочки, хоть и не очень образованные, но именно такие нужны детям», «Родителей, как и родину, не выбирают», – осудили претензии Меньшова в комментариях на YouTube.

Владимир Валентинович также заявил, что не обижался бы на дочь Юлю, если бы она его стыдилась. По словам режиссера, оставаться спокойным и понимающим в любой ситуации ему помогало знание подростковой психологии.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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