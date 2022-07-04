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Русский Эминем: правда о «плагиате» вышла наружу спустя годы после смерти Децла

4 июля 2022 14:10
Русский Эминем: правда о «плагиате» вышла наружу спустя годы после смерти Децла

Близкий друг музыканта рассказал о создании популярного трека.

Близкий друг погибшего рэпера Децла, лидер коллектива Bad Balance Влад Валов, впервые раскрыл правду о создании трека «Письмо». Композиция стала одним из узнаваемых хитов Децла. Однако с момента ее выхода музыканта обвиняли в плагиате — якобы песня была очень похожа на аналогичный хит Эминема. В текстах фанаты писали письмо любимым рэперам, рассказывая о тех проблемах, с которыми столкнулись.

Но только сейчас, уже спустя годы после смерти Децла, Валов заявил, что «Письмо» было записано раньше, чем песня Эминема. В интервью для YouTube-канала INSIDE SHOW он припомнил, что сообщения от поклонников рэперу приходили в огромном количестве — их даже упаковывали в мешки из-под картошки.

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Часть этих писем Децл с коллегами брали с собой на гастроли, чтобы читать в поездах. Среди них оказались и те откровения фанатов, которые в итоге и попали в композицию «Письмо». Кстати, сейчас Валов готовит документальный фильм, в котором не только расскажет о группе Bad Balance, но и о своих отношениях с Децлом.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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