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Обвиняла в лени и запрещала общаться с матерью: вот как Тутберидзе испортила жизнь Загитовой

5 июля 2022 07:43
Обвиняла в лени и запрещала общаться с матерью: вот как Тутберидзе испортила жизнь Загитовой

Неожиданное завершение карьеры Загитовой шокировало многих.

Алина Загитова, тренировавшаяся у знаменитого тренера Этери Тутберидзе, была одной из самых многообещающих звезд фигурного катания. Девушка с успехом выступала на чемпионатах и покорила Олимпиаду, но дальше этого карьера не пошла. Алина вышла из состава сборной России и сейчас выступает лишь на ледовых шоу.

Большинство поклонников Алины уверены, что карьеру девушке пришлось закончить именно из-за Тутберидзе. Несмотря на травмы и изнуряющие тренировки, Загитова должна была проводить на катке по 12 часов в день, под постоянным контролем и угрозами тренера. Говорят, ей даже запрещалось общаться с родной матерью.

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На одном из выступлений Алина каталась, едва сдерживаясь от боли в ноге и откатала плохо. Тот прокат стал для нее последним, после чего Алина объявила, что ставит карьеру на паузу. При этом она поблагодарила тренера за годы работы, а сама Тутберидзе после ухода подопечной заявила, что Загитова ленивая и не мотивированная.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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