Располневшую дочь Гузеевой подняли на смех: «Даже мамка жениха тебе не найдет»

Лариса Гузеева не раз признавалась, что души не чает в своей 20-летней дочери Ольге Бухаровой. Однако найти общий язык с девушкой актрисе бывает очень непросто. Еще в подростковом возрасте она проявила бунтарский характер, и, по слухам, даже состояла на учете у психиатра.

На днях Ольга опубликовала в соцсетях новый снимком, который неприятно удивил ее подписчиков. Кажется, что дочь Гузеевой вновь испытывает ментальные проблемы и вынуждена принимать специальные препараты. Иначе чем объяснить резкий набор веса. На фото Бухарова выглядит заметно пополневшей, но при этом весьма довольной.

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«Займись собой!», «Даже мамка жениха тебе не найдет, если продолжишь полнеть!», – предостерегли ее бестактные фолловеры. Напомним, что Лариса Гузеева больше десяти лет является ведущей программы «Давай поженимся!», на которой герои пытаются найти свою вторую половинку из нескольких претендентов.