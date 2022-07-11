Вот как выглядит уборщица из СССР, вышедшая замуж за американца-миллиардера

Барбара Пясецка, которую близкие звали просто Бася, еще в 60-х годах прошлого века поняла, что в Беларуси и Польше ей со своими университетскими знаниями высот не добиться, поэтому эмигрировала в США. Там она устроилась работать уборщицей в дом Джона Сьюарда Джонсона, сына одного из основателей компании Johnson & Johnson. Поначалу Барбара работала на жену Джона Эстер, однако позже хозяин дома узнал о том, что девушка разбирается в искусстве и начал обращать на нее внимание.

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Из горничной Пясецка превратилась в личного консультанта семьи по искусству, а затем стала любовницей Джонсона. Спустя несколько лет 70-летний магнат развелся с женой и сделал предложение Барбаре, что вся его семья посчитала безумием. Так простая горничная стала женой миллиардера из США и за годы брака собрала огромную и дорогую коллекцию искусства. После смерти мужа Барбара оказалась одной из богатейших женщин в мире и даже смогла увеличить капитал семейной компании, однако перед смертью женщина вернулась на родину в Беларусь, где скончалась от рака.