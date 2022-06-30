Прислушалась к Керему Бюрсину: Ханде Эрчел отказалась от новых съемок

Ханде Эрчел могла отказаться от нового проекта из-за чересчур низкой зарплаты. Ранее появилась информация о возможном участии артистки в сериале «Турок».

Партнером по площадке актрисы должен был стать Джан Яман, один из самых популярных артистов страны, а сам проект готовился для стриминговой платформы Disney+. Однако эти домыслы в итоге не подтвердились, но, как уверены фанаты, Эрчел предпочла сама отказаться от предложения. Все дело в заработной плате, ведь Ямал будет получать на проекте примерно 4,7 млн рублей, а она — около 2 млн.

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Как пишет портал Elle Girl , Эрчел не в восторге от такого сильного разделения зарплат между мужчинами и женщинами в турецком кинематографе. В этом плане артистка поддерживает своего бывшего возлюбленного Керема Бюрсина, который при каждом случае рассказывает об этой несправедливости. Якобы Эрчел решила выбрать себе другой сериал, где будет получать сопоставимый со своим партнером гонорар и отказалась от предложения Disney+.