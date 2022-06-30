Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Прислушалась к Керему Бюрсину: Ханде Эрчел отказалась от новых съемок

Прислушалась к Керему Бюрсину: Ханде Эрчел отказалась от новых съемок

30 июня 2022 11:00
Прислушалась к Керему Бюрсину: Ханде Эрчел отказалась от новых съемок

Убеждения артиста заметно повлияли на знаменитость.

Ханде Эрчел могла отказаться от нового проекта из-за чересчур низкой зарплаты. Ранее появилась информация о возможном участии артистки в сериале «Турок».

Партнером по площадке актрисы должен был стать Джан Яман, один из самых популярных артистов страны, а сам проект готовился для стриминговой платформы Disney+. Однако эти домыслы в итоге не подтвердились, но, как уверены фанаты, Эрчел предпочла сама отказаться от предложения. Все дело в заработной плате, ведь Ямал будет получать на проекте примерно 4,7 млн рублей, а она — около 2 млн.

Сразу после похорон: поступок вдовы Шатунова вызвал оторопь россиян

Как пишет портал Elle Girl, Эрчел не в восторге от такого сильного разделения зарплат между мужчинами и женщинами в турецком кинематографе. В этом плане артистка поддерживает своего бывшего возлюбленного Керема Бюрсина, который при каждом случае рассказывает об этой несправедливости. Якобы Эрчел решила выбрать себе другой сериал, где будет получать сопоставимый со своим партнером гонорар и отказалась от предложения Disney+.

Фото: Кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video