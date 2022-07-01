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Киноафиша Статьи Сразу после похорон: поступок вдовы Шатунова вызвал оторопь россиян

Сразу после похорон: поступок вдовы Шатунова вызвал оторопь россиян

1 июля 2022 18:40
Сразу после похорон: поступок вдовы Шатунова вызвал оторопь россиян

Фанаты не смогли сдержать свое удивление.

Светлана Шатунова спустя несколько дней после похорон мужа начала оформлять документы на наследство. Подобное решение знаменитости вызвало шок у поклонников музыканта.

Траурная церемония по лидеру «Ласкового мая» состоялась 28 июня на Троекуровском кладбище столицы. На мероприятии присутствовали близкие артиста и его супруга вместе с детьми, которые специально прилетели из Германии. Как отмечали присутствующие, Светлана не скрывала своего горя, однако, как оказалось, сразу же после похорон решила сконцентрироваться на бытовых проблемах.

По словам директора музыканта Аркадия Кудряшова, сейчас вдова артиста занята оформлением бумаг для вступления в наследство. Наследница всего состояния певца предпочла не оттягивать подготовку бумаг и подает их уже сейчас, хотя имущество перейдет ей только спустя 6 месяцев. При этом, как отмечает Кудряшов, раздела имущества не предполагается и именно Светлане и их детям отойдет все наследство Шатунова.

«Нужно предварительно все подготовить и подать», — цитирует слова знаменитости «СтарХит».

Как отметили фанаты артиста, они не ожидали подобного поведения от вдовы. Многие признались, что не поняли причины подобной спешки, ведь лишь Светлана претендует на состояние Шатунова, а впереди у нее целых полгода для подготовки документов.

Фото: Komsomolskaya Pravda/East News
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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