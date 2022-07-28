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Полный провал: зрители призвали убрать с экранов Ханде Эрчел

28 июля 2022 11:40
Полный провал: зрители призвали убрать с экранов Ханде Эрчел

Фанаты не смогли скрыть разочарование в кумире.

Ханде Эрчел столкнулась с критикой из-за своей актерской игры. Поклонники призвали артистку отправиться на обучение.

Романтический сериал «Постучись в мою дверь» сделал Эрчел одной из самых известных артисток не только Турции, но и всего мира. Фанаты и критики остались в восторге от игры знаменитости, признав ее одним из главных молодых талантов страны. Однако, как оказалось, далеко не все разделяют это убеждение.

По данным портала RusTurkey, не так давно в Сети появилось короткое видео с игрой актрисы в одном из проектов. Поклонники настолько негативно восприняли ролик, что призвали актрису как можно скорее поставить карьеру на паузу и поехать учиться. По их мнению, Эрчел необходимо поступить в одну из киношкол США и заняться своим образованием.

Подобную точку зрения поддержали и эксперты. Как отметили кинокритики, Эрчел представила самую худшую игру за всю свою карьеру, поэтому пока ей рано возвращаться на экраны.

Фото: Кадр из сериала, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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