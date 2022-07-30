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Словно сглазили: красивейшую пару из «Бедной Насти» теперь не узнать

30 июля 2022 10:31
Словно сглазили: красивейшую пару из «Бедной Насти» теперь не узнать

Актеры по праву считались самыми привлекательными на российском телевидении.

В 2003 году на слуху у всех любителей сериалов оказались имена Елены Кориковой и Петра Красилова, сыгравших Анну и Михаила в «Бедной Насте». Хотя сама мелодрама подвергалась безжалостной критике, актеры завоевали признание широкой публики.

С их экранной парой в нулевые мало кто мог конкурировать в красоте, и даже сегодня герои попадают в различные рейтинги лучших. Чего не скажешь о самих актерах.

Словно сглазили: красивейшую пару из «Бедной Насти» теперь не узнать

В прошлом году россияне ахнули, увидев преобразившегося Красилова. Актер набрал лишний вес, отрастил бороду и утратил привычное очарование. Именно внешние изменения, по мнению его поклонников, сказались на отсутствии у него выгодных ролей в кино.

Не лучше ситуация у Кориковой: некогда блиставшая на экране артистка в один момент исчезла из медийного пространства. Слухи об алкогольной зависимости звезда позже объяснила травлей, оплаченной влиятельным человеком, который хотел ей отомстить.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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