Словно сглазили: красивейшую пару из «Бедной Насти» теперь не узнать

В 2003 году на слуху у всех любителей сериалов оказались имена Елены Кориковой и Петра Красилова, сыгравших Анну и Михаила в «Бедной Насте». Хотя сама мелодрама подвергалась безжалостной критике, актеры завоевали признание широкой публики.

С их экранной парой в нулевые мало кто мог конкурировать в красоте, и даже сегодня герои попадают в различные рейтинги лучших. Чего не скажешь о самих актерах.

В прошлом году россияне ахнули, увидев преобразившегося Красилова. Актер набрал лишний вес, отрастил бороду и утратил привычное очарование. Именно внешние изменения, по мнению его поклонников, сказались на отсутствии у него выгодных ролей в кино.

Не лучше ситуация у Кориковой: некогда блиставшая на экране артистка в один момент исчезла из медийного пространства. Слухи об алкогольной зависимости звезда позже объяснила травлей, оплаченной влиятельным человеком, который хотел ей отомстить.