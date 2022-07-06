Покидает Россию не просто так: Прилучный ошеломил признанием

Актер не стал скрывать правду от фанатов.

Павел Прилучный рассказал о поездке в Японию с фильмом «Соври мне правду». Подробностями артист поделился в своих социальных сетях.

Драма режиссера Ольги Акатьевой вышла в прокат еще осенью прошлого года. Однако, как оказалось, фильм до сих пор показывают на больших экранах. По словам Прилучного, в самое ближайшее время жители Японии смогут увидеть ленту в своих кинотеатрах, поэтому он отправляется в путешествие в Страну восходящего солнца.

«Едем в Японию», — заметил артист.

Пользователи Сети остались в восторге от неожиданной новости от знаменитости. Фанаты похвалили Прилучного за карьерные успехи и пожелали счастливого путешествия. «Поздравляю! Уверена, японцы будут в восторге», — призналась в комментариях одна из поклонниц.

Тест на внимательность: а вы заметили дублеров в этих фильмах?

Также подписчики попытались узнать, составит ли компанию Прилучному в поездке Зепюр Брутян. Но артист проигнорировал эти вопросы.