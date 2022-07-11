Тест на внимательность: а вы заметили дублеров в этих фильмах?

Остальное делают монтажеры, подбирая эпизоды, в которых меньше всего видно лица тех, кто подменяет звезд в некоторых сценах. Но сделать все идеально не могут даже авторы лент, бюджет которых исчисляется десятками миллионов долларов. И в некоторых кадрах подмена очевидна.

Друзья

Пожалуй, об этом дубле знают все внимательные поклонники сериала. До сих пор непонятно, почему создатели проекта пропустили такой очевидный ляп, и куда смотрел оператор.

Речь идет о 5 серии 8 сезона. Когда Моника и Фиби беседуют в кофейне, на диване неожиданно для всех появляется незнакомая девушка. Видимо, Кортни Кокс в тот момент не могла составить компанию Лизе Кудроу, поэтому на среднем плане ее заменили дублершей.

Но почему же оператор не сделал кадр чуть крупнее, чтобы зрители не заметили такую очевидную подмену?

Мумия возвращается

Через какие только испытания ни проходили главные герои франшизы. Не раз они оказывались на пороге смерти, в их тела вселялись души мертвых, и, к тому же, героиню планировали принести в жертву.

Зрители понимают, что актеры вряд ли бы справились самостоятельно со всеми трудностями, которые им уготовили сценаристы. Присутствие дублеров объяснимо, хотя в некоторых сценах слишком бросается в глаза.

Как, например, в этом эпизоде, где героям предстоит намокнуть, когда на них обрушится водный поток. При смене планов отчетливо видно, что вместо Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс под воду попали другие люди. И, если дублер хоть немного напоминает Фрейзера, то девушка абсолютно не похожа на актрису, которую подменяет.

Гарри Поттер и философский камень

В этом случае создатели франшизы также не стали рисковать ведущими актерами.

Еще бы – у них практически не было опыта из-за юного возраста, да и сниматься предстояло еще в нескольких фильмах.

При съемках эпизодов, в которых актеры могли пострадать, задействовали дублеров постарше. Заметить это можно в одной из финальных сцен, в которой Рон играет партию в заколдованные шахматы. Вместо Руперта Гринта с фигуры коня падает другой человек. Он был явно крупнее начинающего актера.

Сумерки

В этой франшизе тоже достаточно опасных сцен. И, пусть актеры были старше, чем исполнители ролей в экранизации Джоан Роулинг, в самых рискованных эпизодах их тоже сменяли дублеры.

Вероятно, было непросто подобрать каскадеров, похожих на Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт, поэтому создатели решили, что поможет графика.

При ускоренном беге и впрямь тяжело рассмотреть лица людей. Но внимательные зрители все равно обратили внимание на подмену.

Мстители

Как бы ни старалась Скарлетт Йоханссон подготовиться к роли Черной вдовы, овладеть боевыми искусствами за несколько месяцев ей было бы не под силу. Поэтому в эпизодах с драками ее сменяла каскадерша.