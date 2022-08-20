Поджог и забвение: как сейчас выглядит легендарный дом из фильма «Любовь и голуби»

Картина Владимира Меньшова «Любовь и голуби» неспроста носит звание культовой: практически весь фильм фанаты разобрали на цитаты, а дом, в котором снималось основное действие, стал достопримечательностью в Карелии.

Сейчас туда регулярно ходят посетители, а сама постройка и прилегающая к ней территория претерпели немалые изменения. После пожара, произошедшего в 2010 году, хозяева постройки не только сумели полностью восстановить вид дома, но и пристроили к домику голубятню и летнюю кухню. Вернули на место табличку, обозначающую номер дома.

Фанаты, в свою очередь, отмечают и некоторые изменения, которые на пользу дому, по их мнению, не пошли: так, например, у дома появился мансардный этаж, а внешнюю сторону жилого комплекса обшили сайдингом «под дерево».

Последние несколько лет за состоянием дома следит бизнесмен Евгений Шульга. Заглянуть в дом с разрешения владельца может любой желающий: правда, при посещении стоит быть осторожным, ведь некоторые «декорации» Шульги латают вручную.

Фото: скриншот Google Maps