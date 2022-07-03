«Общество совсем больное»: песня Пугачевой оказалась пророческой

Далеко не в первый раз Пугачевой приписывают высокомерное или даже презрительное отношение к россиянам.

Певческую карьеру Пугачева, по сути, закончила еще несколько лет назад, и одним из последних её треков в своё время стала довольно резонансная композиция с весьма вызывающим названием – звучит оно как "Надо, дочка, переждать". Провокационный текст песни, изобиловавший намеками на тогдашнее положение дел в обществе и политике, а также деятельность Ксении Собчак, всколыхнул поклонников Пугачевой – дело едва не дошло до скандала, разочарованные фанаты в очередной раз отправили Примадонну на пенсию, и на этом история закончилась.

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А между тем сегодня, спустя много лет, выясняется, что песня Пугачевой, по сути, оказалась пророческой. В том числе и в разрезе поведения самой Примадонны. Там, например, есть такие слова:

«Надо, дочка, переждать. Общество совсем больное – что же с них, убогих, взять».

Сама Пугачева, как мы прекрасно помним, отправилась "пережидать" сначала в Израиль, а с недавних пор обосновалась в Юрмале. При этом Пугачева, в отличие от Галкина, хранит молчание и не комментирует происходящее, но в итоге всё-таки не выдержала и одну-единственную реплику – столь же ядовитую, как и слова песни про "что с них, убогих, взять" – отпустила не так давно в соцсетях: