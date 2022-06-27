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Не просто неприязнь: истинное отношение Шатунова к Разину предали огласке

27 июня 2022 17:25
Не просто неприязнь: истинное отношение Шатунова к Разину предали огласке

Певец буквально ненавидел продюсера.

На похоронах Юры Шатунова было раскрыто его истинное отношение к бывшему другу и продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину. По словам менеджера певца Аркадия Кудряшова, исполнитель не просто с неприязнью относился к Разину, а фактически ненавидел его. Как добавил мужчина, столь сильные эмоции Юрий испытывал из-за того, что продюсер ни копейки не желал отдавать ему, а напротив, даже пытался запретить исполнять прошлые хиты. И это несмотря на то, что популярной группу сделал именно вокал Шатунова. Слова Кудряшова привел корреспондент портала NEWS, тоже присутствовавший на прощании с Шатуновым.

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Напомним, незадолго до смерти певца стало известно о его победе в суде. Согласно новому решению, он получил легальную возможность исполнять композиции «Ласкового мая» на своих концертах. Разин раскритиковал позицию суда в соцсетях, сообщив, что настоящие правообладатели песен коллектива находятся в Америке и выступают против подобного самоуправства. После скоропостижной смерти Шатунова продюсер удалил прежние сообщения, опубликовав пост с соболезнованиями, в котором подчеркнул их «многогранные» отношения с исполнителем.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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