Малышева: смерть Шатунова можно было предотвратить – хватило бы всего одного шага

Елена Малышева, которая является не только телеведущей программы «Жить здорово», но и доктором медицинских наук, прокомментировала смерть популярного певца Юры Шатунова, который 23 июня внезапно скончался от инфаркта миокарда.

Малышева уверена, что если бы Юрий внимательнее относился к своему здоровью и регулярно бы сдавал анализ крови на холестерин, то трагедии можно было бы избежать. Елена заявила, что именно повышенный холестерин становится наиболее частой причиной инфарктов.

«Можно ли предотвратить эту трагедию? Конечно! Для этого просто необходимо один раз в год обследоваться и сдавать анализы, в том числе и анализ на холестерин», — пишет Малышева в Телеграм-канале.

Она также добавила, что из-за повышенного холестерина инфаркт или инсульт всегда происходит внезапно и с совершенно здоровыми на первый взгляд людьми. Если в крови обнаружится высокий холестерин, то человеку просто назначат таблетки, чтобы контролировать его уровень, и смерти можно избежать.