Не подлец, а герой: о боевых наградах этих звезд СССР россияне не знали

Многие из советских звезд экрана принимали участие в Великой Отечественной войне, совершая геройские подвиги на фронтах и получая за это заслуженные ордена и медали. Но знали об этом не миллионы обожавших их зрителей, а лишь родные и коллеги. И только сейчас правда о военных подвигах любимых артистов стала известна поклонникам.

Так, лейтенант Владимир Абрамович Этуш, неподражаемый товарищ Саахов из «Кавказской пленницы», который воевал на Кавказе и Украине, был серьезно ранен. За свои боевые подвиги он получил орден Красной Звезды в 1943 году, а также медали «За оборону Москвы» и «За оборону Кавказа».

Схожая военная биография была и у старшины Зиновия Гердта. Он тоже был награжден, как и Этуш, орденом Красной Звезды, и точно так же был серьезно ранен — в бою под Харьковом пострадала его нога. Врачи сделали 11 операций, чтобы спасти ее, но в результате Гердт остался хромым на всю жизнь.

Алексей Смирнов, легендарный Макарыч из картины «В бой идут одни старики» и хулиган Федя из «Операции „Ы“», и вовсе был настоящим героем войны. Актер командовал минометной батареей, прошедшей Брянский, Украинский, Белорусский и другие фронты, а также не раз и не два ходил в разведку в тыл врага. Список его наград поражает воображение: медаль «За отвагу», орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», ордена Славы II и III степеней.