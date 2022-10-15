Не отличить: вот на какую культовую личность похожа Яковлева в «Интердевочке»

Если сравнить фото молодой Елены Яковлевы и британской принцессы Дианы, то в глаза сразу бросается сходство двух женщин. Цвет волос, прическа и даже черты лица. Но есть еще несколько фактов, которые указывают на то, образ героини Яковлевой в «Интердевочки» был вдохновлен Дианой – а потому на роль Тани Зайцевой взяли похожую на Леди Ди артистку.

По сюжету «Интердевочки», главная героиня в исполнении Елены Яковлевой уезжает из советской России в Швецию, что является своеобразной историей «Золушки». Образы Тани Зайцевой после замужества определенно напоминают наряды принцессы Дианы, что свидетельствует о повышении ее социального статуса.

Во второй серии фильма Яковлева все больше напоминает Диану – к слову, женщины одногодки – они обе родились в 1961 года.

Любопытное совпадение: обрывается судьба экранной Тани Зайцевой так же трагично, как и легендарной Дианы – они обе погибают в автокатастрофе. Однако это не могла быть намеренная отсылка режиссера, ведь фильм вышел в 1989 году, а Диана погибла в 1997-м.