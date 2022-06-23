Не этого ждали: судьбу наследства Пьера Нарцисса озвучил известный адвокат

Накануне стало известно, что 45-летний Пьер Нарцисс скончался в реанимации больницы. О его последних днях рассказала бывшая жена Валерия Калачева. В их браке родилась дочка Каролина-Кристель. 16-летняя девушка посвила погибшему отцу трогательный пост в соцсетях. По словам Валерии, они с бывшим мужем поддерживали общение, а с дочерью музыкант даже успел проститься уже из реанимации.

Сейчас Валерия и Каролина-Кристель отзываются о Нарциссе как о важном в их жизни человеке, подарившем счастье и любовь. Но известный адвокат считает, что совсем скоро имя исполнителя могут сотрясти скандалы. Сергей Жорин спрогнозировал, что произойдет то, чего не ждали близкие Пьера: вместо ностальгии по певцу в шоу в прайм-тайм будут обсуждать его личную жизнь и судьбу наследства.

«Появятся неизвестные дети, жены», — предположил Жорин в своем Telegram-канале.

Некоторые источники в Сети утверждают, что Нарцисс был чуть ли не сыном одного из камерунских королей. А значит, возможно у него осталось заметное состояние.

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