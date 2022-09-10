Не было никаких близнецов: как сейчас выглядит главная звезда нашумевшей «Ловушки для родителей»

Юная Линдси Лохан была настолько талантливой, что с легкостью одна исполнила роль близняшек в комедии «Ловушка для родителей». После премьеры на Лохан обрушилась слава и множество новых предложений. Она сыграла главные роли в «Чумовой пятнице», «Дрянных девчонках», «Поцелуе на удачу» и «Крутой Джорджии».

Но повзрослевшая актриса обрастала проблемами: Линдси злоупотребляла алкоголем и запрещенные веществами и постоянно срывала съемки. Говорят, что Линдси Лохан всегда носила с собой «воду», в бутылке с которой скрывалась водка с содовой.

Карьера актриса пошла на спад. У звезды начались проблемы с законом – Линдси Лохан неоднократно арестовывали за пьяное вождение, Лохан даже оказывалась за решеткой. Поклонники актрисы ужасались, видя, как запустила себя их любимица.

Сейчас Линди уверяет, что смогла побороть свои зависимости. В 2022 году скандальная актриса остепенилась и вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса.