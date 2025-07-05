Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Более 120 млн зрителей: этот советский фильм установил рекорд — не смогли побить даже Гайдай с Рязановым

Более 120 млн зрителей: этот советский фильм установил рекорд — не смогли побить даже Гайдай с Рязановым

5 июля 2025 16:11
Более 120 млн зрителей: этот советский фильм установил рекорд — не смогли побить даже Гайдай с Рязановым

Лента стала самой кассовой за всю историю советского и российского кинопроката.

Советское кино знало, что такое успех. Но все же среди обилия шедевров, одному фильму удалось взять планку, которую никто так и не перепрыгнул. Представляете, лишь эта кинолента за всю историю собрала в кинотеатрах более 120 миллионов зрителей?

Это абсолютный рекорд, который не побил ни Гайдай с его комедиями, ни Рязанов с его лирикой — хотя оба были безумно популярны. И речь о фильме «Пираты ХХ века» — боевике, вышедшем в 1979 году.

Более 120 млн зрителей: этот советский фильм установил рекорд — не смогли побить даже Гайдай с Рязановым

В чём же секрет оглушительного успеха? Во-первых, жанровый прорыв. Пока страна привыкала к комедиям и мелодрамам, на экраны ворвался настоящий экшн: перестрелки, драки, морские погони, пираты, корабли.

Одним словом, всё как в лучших западных боевиках, но с советским героизмом. Это был свежий глоток воздуха, и зрители ринулись в кинотеатры, чтобы не пропустить такое зрелище.

Более 120 млн зрителей: этот советский фильм установил рекорд — не смогли побить даже Гайдай с Рязановым

Во-вторых, цеплял сам сюжет. В конце 70-х тема была максимально горячей, и борьба советских моряков с бандитами на фоне бушующего океана казалась не просто кино, а настоящей драмой нашего времени.

Добавим сюда еще экзотику восточных единоборств — особенно карате, которое в СССР только начинало входить в моду. На экране впервые всерьёз махали ногами и кулаками, и это выглядело эффектно.

Итог: молодёжь в восторге, залы — полные, а Талгат Нигматулин (харизматичный злодей) и Николай Еременко (главный герой) стали кумирами.

Более 120 млн зрителей: этот советский фильм установил рекорд — не смогли побить даже Гайдай с Рязановым

Причём фильм мог и не выйти — слишком много драк, насилия, криминала. Но... кассету случайно посмотрел сам Брежнев на даче и одобрил ее показ. Так «Пираты ХХ века» стали легендой и до сих пор держат титул самого кассового фильма советской эпохи.

Ранее мы писали: Статус самого просматриваемого шоу на BBC, полное отсутствие звездного промоушена и «Оскар»: этот мульт-шедевр необходимо смотреть и детям, и взрослым

Фото: Кадр из фильма «Пираты ХХ века» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят «На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят Читать дальше 23 июля 2025
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен Читать дальше 23 июля 2025
Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест) Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест) Беседка, грядки, заготовки: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по кадрам с дачей? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
От «Афони» до «Кавказской пленницы»: вспомните по 5 кадрам, что говорят герои советского кино (тест) От «Афони» до «Кавказской пленницы»: вспомните по 5 кадрам, что говорят герои советского кино (тест) Читать дальше 23 июля 2025
«Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест) «Шерлока» с ходу узнают многие: а вы попробуйте вспомнить еще 5 советских детективов по кадру (тест) Читать дальше 23 июля 2025
«Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти «Сыновья погибли не случайно»: за популярной советской сказкой стоит история в духе Кинга — актер умолял не выпускать фильм до своей смерти Читать дальше 23 июля 2025
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады «Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады Читать дальше 22 июля 2025
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест) «Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест) Читать дальше 22 июля 2025
«Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест) «Уйти от тебя трудно. Но что же делать»: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по любовным признаниям? (тест) Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше