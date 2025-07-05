Более 120 млн зрителей: этот советский фильм установил рекорд — не смогли побить даже Гайдай с Рязановым

Лента стала самой кассовой за всю историю советского и российского кинопроката.

Советское кино знало, что такое успех. Но все же среди обилия шедевров, одному фильму удалось взять планку, которую никто так и не перепрыгнул. Представляете, лишь эта кинолента за всю историю собрала в кинотеатрах более 120 миллионов зрителей?

Это абсолютный рекорд, который не побил ни Гайдай с его комедиями, ни Рязанов с его лирикой — хотя оба были безумно популярны. И речь о фильме «Пираты ХХ века» — боевике, вышедшем в 1979 году.

В чём же секрет оглушительного успеха? Во-первых, жанровый прорыв. Пока страна привыкала к комедиям и мелодрамам, на экраны ворвался настоящий экшн: перестрелки, драки, морские погони, пираты, корабли.

Одним словом, всё как в лучших западных боевиках, но с советским героизмом. Это был свежий глоток воздуха, и зрители ринулись в кинотеатры, чтобы не пропустить такое зрелище.

Во-вторых, цеплял сам сюжет. В конце 70-х тема была максимально горячей, и борьба советских моряков с бандитами на фоне бушующего океана казалась не просто кино, а настоящей драмой нашего времени.

Добавим сюда еще экзотику восточных единоборств — особенно карате, которое в СССР только начинало входить в моду. На экране впервые всерьёз махали ногами и кулаками, и это выглядело эффектно.

Итог: молодёжь в восторге, залы — полные, а Талгат Нигматулин (харизматичный злодей) и Николай Еременко (главный герой) стали кумирами.

Причём фильм мог и не выйти — слишком много драк, насилия, криминала. Но... кассету случайно посмотрел сам Брежнев на даче и одобрил ее показ. Так «Пираты ХХ века» стали легендой и до сих пор держат титул самого кассового фильма советской эпохи.

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