Более 40 млн часов просмотра: главный хит на Netflix сейчас — не «Игра в кальмара», но с его звездой и тоже про Южную Корею

Что примечательно, это мультфильм. И фанаты говорят про него: «Учись, Дисней!».

Про третий сезон «Игры в кальмара» сейчас говорят все — ещё бы, один из самых ожидаемых релизов Netflix. Но есть один нюанс: главным хитом на платформе прямо сейчас стал совсем другой проект. И, спойлер — это не «Кальмар», хоть и с его звездой.

Среди полнометражных фильмов в топе просмотров за последние недели (40.3 млн часов) оказался мульт «Кейпоп-охотницы на демонов». Да-да, звучит как мем, но на деле — крутая идея, стильная картинка и отличные рейтинги: 8.1 на Кинопоиске и 7.8 на IMDb.

Для сравнения: у самой «Игры в кальмара» на Кинопоиске рейтинг пониже — 7.7 (хотя на IMDb чуть выше — 8.0).

«Кейпоп-охотницы на демонов»: о чем мультфильм?

Сюжет звучит как дикая смесь жанров, но работает на удивление хорошо. По задумке, с давних времён девушки с особенными голосами сдерживают нашествие демонов — они поют песни, работающие как защитные барьеры, охраняя мир от зла.

Сегодня эта миссия легла на плечи трёх участниц к-поп-группы Huntrix, и всё шло отлично… пока их фанатов не начал уводить новенький бойз-бэнд. Только вот мальчики эти — настоящие демоны (буквально). Притворяются лапочками, поют, флиртуют, а сами замышляют страшное.

Кто из «Игры в кальмара» связан с этим мультом

А теперь бонус для фанатов «Игры в кальмара»: Ли Бён Хон (тот самый фронтмен) озвучил одного из главных злодеев — Гви Ма, демонического владыку, питающегося душами.

Правда, чтобы русскоязычным зрителям насладиться голосом, придется искать мульт с субтитрами. Но разве для настоящих фанатов это помеха?

«Кейпоп-охотницы на демонов»: отзывы зрителей

Вот как зрители отзываются о проекте:

«Учись, Дисней! Анимация потрясающая, стиль — вообще огонь. Мне особенно нравится, что фильм не строит из себя нечто важное и серьёзное, а смеётся над поп-культурой через абсурд и анимацию»,

«Вообще, это очень тёплый, душевный фильм, который учит принимать себя даже тогда, когда ты сломан, совершаешь ошибки или не идеален. Я и смеялась, и плакала. Очень жду сиквел»,

«Это бэнгер. Мурашки в финале, чесслово!. Я не шарю за к-поп, так что для меня это вообще нечто новое, но музыка в фильме реально зацепила. Теперь пойду гуглить треки».

Итог

«Кейпоп-охотницы» — это не просто хайповая тема в красивой обёртке. Это остроумный мультфильм, который работает и как пародия, и как история взросления, и как просто захватывающий выбор на вечер.

Если хочется чего-то одновременно лёгкого, стильного и с изюминкой — вот он, ваш билет.

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