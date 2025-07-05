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Модный кино-квиз: угадайте фильм из СССР по фрагменту наряда героя — 5/5 наберут самые внимательные

5 июля 2025 15:42
Модный кино-квиз: угадайте фильм из СССР по фрагменту наряда героя — 5/5 наберут самые внимательные

Если вас тоже вдохновляют образы того времени, милости просим.

Советские фильмы часто помнят по героям, диалогам или песням. Но есть ещё один пласт — одежда. Галстук, свитер, шарфик — многие предметы гардероба из кино тех лет становились поистине культовыми.

Именно поэтому новый тест мы решили посвятить нарядам главных героев. Но вы увидите не образ целиком, а лишь фрагменты. Задача простая: угадать, из какого фильма каждый «лук».

Готовы проверить свою внимательность? Тогда настраиваемся на модный квиз, и вперед! А после теста взгляните на 4 мультфильма из СССР, где герои — «рэд флаги», но их почему-то любят.

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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