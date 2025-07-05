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Киноафиша Статьи 20:31 — выбыл Сон Ки Хун: фанаты нашли в «Игре в кальмара» отсылку на... «Магическую битву» (фото)

20:31 — выбыл Сон Ки Хун: фанаты нашли в «Игре в кальмара» отсылку на... «Магическую битву» (фото)

5 июля 2025 20:03
20:31 — выбыл Сон Ки Хун: фанаты нашли в «Игре в кальмара» отсылку на... «Магическую битву» (фото)

Посмеялись? А зря, игроку №456 эта фича бы пригодилась. 

«Игра в кальмара» и «Магическая битва» — казалось бы, абсолютно разные вселенные. Первая — жесткая социальная драма про отчаяние, долги и смертельные испытания, вторая — безумный, зрелищный сёнэн про сражения, проклятия и сверхъестественные техники.

Но зрителей ничто не остановит, особенно если можно выдумать яркую теорию и поместить любимого персонажа в хайповую драму. Да-да, несмотря на финал «Игры в кальмара», который оставил многих в слезах, фанаты продолжают делать эдиты, мемы и выискивать совпадения с другими франшизами.

И вот — новое попадание.

В конце третьего сезона, в сцене, где Ки Хун падает с высоты, жертвуя собой ради малыша участницы под номером 222, внимательные пользователи вдруг вспомнили один кадр из «Магической битвы».

20:31 — выбыл Сон Ки Хун: фанаты нашли в «Игре в кальмара» отсылку на... «Магическую битву» (фото)

Тот самый момент, когда Годжо Сатору после первой схватки с Тодзи Фусигуро — исцелённый и осознавший новую технику — буквально зависает в воздухе, находясь в полнейшей эйфории.

20:31 — выбыл Сон Ки Хун: фанаты нашли в «Игре в кальмара» отсылку на... «Магическую битву» (фото)

К слову, это было не единственное сходство в кадрах. Но если мы продолжим, то случайно мощно спойлернем сюжет «Магички» тем, кто смотрит только аниме-версию и не интересуется мангой.

Так что вернемся к кадрам с «левитацией». Сравнение оказалось настолько забавным, что его тут же разнесли по соцсетям с подписью:

«Они даже сюда не могли не впихнуть Годжо🥀».

Ну а что? Не такой уж плохой «коллаб». Возможно, если бы Ки Хун владел техникой расширения территории, финал получился бы куда более радостным. Но имеем то, что имеем.

Ранее мы писали: Не хватило денег на массовку? В финале «Игры в кальмара» нашли странный ляп — внимание на сцену с Бланшетт (фото)

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара», аниме «Магическая битва»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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4 комментария
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