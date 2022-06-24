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Насмешка Нетребко над россиянами вызвала скандал

24 июня 2022 08:33
Насмешка Нетребко над россиянами вызвала скандал

Оперная дива выложила в сеть провокационное фото.

Скандал вокруг Анны Нетребко, которая разозлила россиян своим неоднозначным отношением к ситуации на Украине и в то же время потеряла работу в европейских и мировых операх, разгорается вновь. Недавно оперная дива дала интервью немецкой газете Die Zeit, в котором она озвучила свою позицию относительно возвращения на родину.

Насмешка Нетребко над россиянами вызвала скандал

Нетребко заявила, что пока не собирается возвращаться в Россию с концертами и думает только о безопасности своей семьи. В какой-то момент Анна испугалась, что может потерять австрийский паспорт и свое имущество за границей, поэтому старается не комментировать мировые и политические события.

«Я не могу угодить всем. Да, я в каком-то смысле хочу усидеть на двух стульях. И даже на трех, если придется. Когда-нибудь люди поймут, что я не предавала Россию», — оправдывается Нетребко.

В своих соцсетях она поделилась снимком с газетой, для которой дала интервью, и вызвала новый скандал. На обложке написано «Россия, чего ты от меня хочешь!», и это спровоцировало россиян. «Ничего Россия от тебя уже не хочет», «Анна, не ожидала от вас», «Почитала интервью, волосы дыбом» — пишут подписчики Нетребко, посчитав, что она просто насмехается над жителями своей родины.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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