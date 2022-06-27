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Киноафиша Статьи «Мир не без добрых людей»: похороны Шатунова обошлись в баснословную сумму

«Мир не без добрых людей»: похороны Шатунова обошлись в баснословную сумму

27 июня 2022 10:40
«Мир не без добрых людей»: похороны Шатунова обошлись в баснословную сумму

Никаких льгот от государства исполнителю не полагалось.

Траты на похороны 48-летнего Юрия Шатунова пришлось полностью брать на себя его семье и близким друзьям. Менеджер и приятель певца Аркадий Кудряшов обзвонил несколько инстанций с просьбой о помощи для выделения места на кладбище. Однако никаких льгот Шатунову не полагалось, так как он не обладал званиями народного или заслуженного артиста.

В результате место на Троекуровском кладбище обошлось его семье в баснословную сумму — 3,7 млн рублей. Помочь оплатить расходы вызвались знакомые исполнителя.

«Мир не без добрых людей», — отметил Кудряшов в беседе с «Комсомольской правдой».

По его словам, звезды не присутствовали на похоронах. А Игорь Крутой и Андрей Малахов оказались единственными из коллег Шатунова по шоу-бизнесу, кто прислал цветы с выражением соболезнований. Тем не менее на похороны Юрия собрались сотни его поклонников: церемонию пришлось даже продлевать, чтобы попрощаться смогли все желающие. Ритуальный зал и могила исполнителя оказались усыпаны белыми розами в память об одноименной песне группы «Ласковый май».

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Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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