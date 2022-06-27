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Киноафиша Статьи «Не Валиева!»: вышедшую на ринг Загитову опозорили на всю страну

«Не Валиева!»: вышедшую на ринг Загитову опозорили на всю страну

27 июня 2022 09:37
«Не Валиева!»: вышедшую на ринг Загитову опозорили на всю страну

Ведущий мероприятия спутал спортсменку с другой фигуристкой.

Накануне прошел анонсированный показательный поединок между Алиной Загитовой и чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым. Но мероприятие отметилось конфузом. Перед выходом на ринг ведущий опозорил фигуристку на всю страну: он долго перечислял ее регалии, а затем заявил, что в бою принимает участие Камила Валиева. Таким образом, он попросту спутал Загитову с более популярной сейчас спортсменкой.

Надо отдать должное Алине, она не стала поднимать скандал и призывать ведущего к ответственности. Негодованием она поделилась только со своей группой поддержки, сделав изумленное лицо. А подписчики Telegram-канала «Тулуп Тутберидзе» возмутились такой подготовкой мероприятия и самого ведущего.

«Позор», «Загитову не знают, получается, и не ждут», «Не Валиева это!», «По отношению к Алине это свинство», — написали комментаторы.

Напомним, решение Загитовой попробовать себя в боксе эксперты фигурного катания восприняли скептически. Они напомнили, что поклонники ждут возвращения Алины на лед, после того как она объявила о паузе в карьере.

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Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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