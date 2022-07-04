«Лицо поросенка»: самая красивая девочка США вызвала оторопь у россиян

Американка Иден Вуд с самого детства находится под прицелами камер. Мать девочки с малых лет начала водить ее по детским конкурсам красоты, большинство из которых она выигрывала. К 6 годам после участия в конкурсах и съемок на телевидении у Иден началось выгорание, за которым последовало нервное истощение. Но мать ребенка это не беспокоило — она продолжила выпускать от лица дочери книги и товары.

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К 10 годам за плечами у Иден был опыт и на подиуме, и на сцене, и на телевидении. После многочисленных скандалов о вреде ребенку мать Иден в итоге отстала от ребенка, после чего та смогла поступить в школу и поправить нервы. Сейчас она мечтает стать актрисой и хорошо учится. Если американские судьи на конкурсах красоты умилялись и восхищались Иден, называя ее ангелом, то российские пользователи интернета остались не в восторге от девочки.