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Вот как Жанна Агузарова выглядит без дикого грима и сумасшедших костюмов

12 июля 2022 07:43
Вот как Жанна Агузарова выглядит без дикого грима и сумасшедших костюмов

Оказывается, артистка удивительно миловидная женщина.

Задолго до появления на сцене Леди Гаги Жанна Агузаровала эпатировала публику и заставляла людей ломать голову над загадкой ее личности. Певица тяготела к мистификациям, из-за чего достоверной информации о ней до сих пор ничтожно мало.

А вот что прессе удалось раздобыть, так это ее архивные фотографии, на которых звезда запечатлена без привычного артистического грима и провокационных сценических костюмов.

Вот как Жанна Агузарова выглядит без дикого грима и сумасшедших костюмов

Впервые Жанна проявила себя в группе «Браво» и произвела незабываемое впечатление как на слушателей, так и на собственных коллег. Ударник Павел Кузин вспоминал, что до знакомства с Агузаровой не встречал подобных ей талантов.

«Самый сильный шок случился, когда она запела. Я едва не свалился со стула за барабанами. Никогда прежде живьем мне не доводилось слышать такого сильного голоса», — цитирует барабанщика издание «Культурология».

Расцвет карьеры Агузаровой пришелся на 80-е, а уже в 90-е она пропала со сцены. Сегодня исполнительница редко появляется на публике, изредка посещая передачи вроде «Вечернего Урганта» или «Музыкалити».

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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