Ирина Шейк 2.0: новая возлюбленная Тимати обескуражила россиян

Тимати взбудоражил поклонников своей новой избранницей Валентиной Ивановой. Соответствующим видео артист поделился в социальных сетях.

Несколько дней назад музыкант вновь заставил пользователей Сети говорить о своих романах, представив публике новую возлюбленную. Как оказалось, фанаты рэпера остались в восторге от Валентины, которая путешествует с музыкантом по греческому острову Миконос, поэтому регулярно осыпают ее комплиментами. По мнению поклонников, избранница Тимати выглядит как модель Ирина Шейк и составляет с артистом идеальную пару.

«Вылитая Ирина», «Какие же они красивые вместе», «Наконец-то достойная пара для Тимати», — делятся мнением пользователи Сети.

Отметим, что ранее в Интернете появились слухи о фальшивости их романа. Якобы музыкант, рассказывая об их отношениях, всего лишь продвигает блог Валентины. Стоит такая услуга, по данным СМИ, 45 млн рублей.

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