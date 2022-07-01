Демонстрация общественного неадеквата: «Поле чудес» жестко приложили

Шоу «Поле чудес» успешно идет на российском телевидении уже не один десяток лет. Большую его часть ведущим программы является Леонид Якубович, который в эфире шоу «Сегодня вечером » в беседе с Максимом Галкиным признался, что не относится к шоу серьезно и считает его бестолковым. Зрителям не понравилось, что Якубович насмехается над участниками и самим форматом «Поля чудес», поэтому они нашли несколько неласковых слов в адрес программы.

После слов Якубовича о том, что игроки не обладают элементарными школьными знаниями, комментаторы приложили и само шоу, и его ведущего. «У нормального человека нет времени, желания и мотивации ехать на эту передачу. Это либо шизофреники, либо бездельники, либо ни на что не способные люди которые пытаются хоть как-то оставить след в жизни», «Поле чудес — уже много лет не телепередача, а форменный паноптикум», — пишут комментаторы.

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Некоторые зрители уверены, что культовое шоу — это демонстрация «общественного неадеквата» в чистом виде, а тем, кто на него едет, должно быть стыдно. Несмотря на множество негативных откликов, «Поле чудес» продолжит выходит в эфир, это подтвердил сам Леонид Якубович.