Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Демонстрация общественного неадеквата: «Поле чудес» жестко приложили

Демонстрация общественного неадеквата: «Поле чудес» жестко приложили

1 июля 2022 07:18
Демонстрация общественного неадеквата: «Поле чудес» жестко приложили

Не все зрители обожают культовое капитал-шоу.

Шоу «Поле чудес» успешно идет на российском телевидении уже не один десяток лет. Большую его часть ведущим программы является Леонид Якубович, который в эфире шоу «Сегодня вечером» в беседе с Максимом Галкиным признался, что не относится к шоу серьезно и считает его бестолковым. Зрителям не понравилось, что Якубович насмехается над участниками и самим форматом «Поля чудес», поэтому они нашли несколько неласковых слов в адрес программы.

После слов Якубовича о том, что игроки не обладают элементарными школьными знаниями, комментаторы приложили и само шоу, и его ведущего. «У нормального человека нет времени, желания и мотивации ехать на эту передачу. Это либо шизофреники, либо бездельники, либо ни на что не способные люди которые пытаются хоть как-то оставить след в жизни», «Поле чудес — уже много лет не телепередача, а форменный паноптикум», — пишут комментаторы.

Зажигал с тиктокерами: вот почему Малахова не было на похоронах Шатунова

Некоторые зрители уверены, что культовое шоу — это демонстрация «общественного неадеквата» в чистом виде, а тем, кто на него едет, должно быть стыдно. Несмотря на множество негативных откликов, «Поле чудес» продолжит выходит в эфир, это подтвердил сам Леонид Якубович.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Берегитесь: эти 4 знака зодиака скрывают свое истинное лицо Читать далее 25 июля 2022
Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Замок принадлежит мужу, квартира — дочери: вот чем владеет Пугачева на самом деле Читать далее 25 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Related video