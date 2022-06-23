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«Грех жаловаться»: Долинский поставил зарвавшуюся Проклову на место

23 июня 2022 16:55
«Грех жаловаться»: Долинский поставил зарвавшуюся Проклову на место

Актер не стал скрывать свое мнение.

Владимир Долинский прокомментировал жалобы Елены Прокловой на размер ее пенсии. Как оказалось, артист не согласен с мнением своей коллеги.

Не так давно знаменитость призналась, что мечтала бы получать 70 тысяч рублей. Выплат именно такого размера ей бы хватило на жизнь, уверена Проклова. Как отметил Долинский, желания артистки не кажутся ему справедливыми. Дело в том, что артист регулярно слышит истории о тех пенсионерах, которые получают значительно меньшие выплаты и не могут похвастаться специальными доплатами.

«Нам, актерам, грех жаловаться на свою пенсию», — цитирует слова знаменитости портал Prozvezd.info.

Также Долинский признался, что, по его мнению, в идеальном мире все пенсионеры должны получать достойные выплаты независимо от их сферы деятельности, чтобы безбедно жить.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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