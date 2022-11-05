Гайдай снова проморгал: глупый ляп в «Операции Ы», который стыдно было пропустить на монтаже

Производство кино – дело долгое и трудоемкое. И особенно трудно было создавать фильмы в прошлом, когда не было компьютерной графики и современных технологий, чтобы исправить мелкие ошибки и неточности. Поэтому в наших любимых советских фильмах масса ляпов.

Не обошли стороной ошибки и легендарную комедию Леонида Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».

В одной из сцен Шурик хитростью заставляет хулигана Федю уступить место в автобусе беременной женщине, а после начинается потасовка.

Из окна автобуса выпадают книжки Шурика и кепка Феди. Но внимательные зрители обратили внимание, что уже в следующей сцене, в отделении милиции, все потерянные вещи оказываются при героях.