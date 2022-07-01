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Этот психологический тест определит вашу судьбу всего за 15 вопросов

1 июля 2022 07:20
Этот психологический тест определит вашу судьбу всего за 15 вопросов

Проверьте, находитесь ли вы на правильном жизненном пути.

Представление о том, что судьба человека предначертана с самого его рождения, а то и до фактического появления на свет, встречается у разных народов мира. Достаточно вспомнить трех старух-норн из скандинавских мифов, которые ткут нить человеческой судьбы. До сих пор люди не могут прийти к единому мнению, какое поведение будет правильным – плыть по течению, покорно принимая все подарки или наказания от высших сил, или бросить вызов судьбе, пытаясь ее изменить. Психологи же считают, что понятие "судьба" в большей степени философское.

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Однако можно взглянуть на эту проблему с психологической точки зрения – в этом случае под судьбой понимаются установки, появившиеся у человека в раннем детстве под влиянием родителей, в первую очередь – матери, с которой младенец долгое время живет словно в симбиозе: именно мать вынашивает дитя, дает ему жизнь, кормит его и т.д. Поэтому многие люди перенимают те взгляды и принципы, которых придерживаются их родители, и считают это судьбой. Это длится до тех пор, пока человек не поймет, что может управлять своей жизнью, считают специалисты.

Хотите узнать, на верном ли вы жизненном пути? Пройдите наш тест, чтобы узнать честный ответ на этот вопрос.

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Елена Королева
Елена Королева
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