Этот психологический тест определит вашу судьбу всего за 15 вопросов

Представление о том, что судьба человека предначертана с самого его рождения, а то и до фактического появления на свет, встречается у разных народов мира. Достаточно вспомнить трех старух-норн из скандинавских мифов, которые ткут нить человеческой судьбы. До сих пор люди не могут прийти к единому мнению, какое поведение будет правильным – плыть по течению, покорно принимая все подарки или наказания от высших сил, или бросить вызов судьбе, пытаясь ее изменить. Психологи же считают, что понятие "судьба" в большей степени философское.

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Однако можно взглянуть на эту проблему с психологической точки зрения – в этом случае под судьбой понимаются установки, появившиеся у человека в раннем детстве под влиянием родителей, в первую очередь – матери, с которой младенец долгое время живет словно в симбиозе: именно мать вынашивает дитя, дает ему жизнь, кормит его и т.д. Поэтому многие люди перенимают те взгляды и принципы, которых придерживаются их родители, и считают это судьбой. Это длится до тех пор, пока человек не поймет, что может управлять своей жизнью, считают специалисты.

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