Самый простой тест на советские фильмы: вы без труда ответите на 8/8

Советские фильмы до сих пор любимы представителями самых разных поколений – и тех, кто застал эпоху СССР, и тех, кто появился на свет уже в новом столетии. Интерес к кинокартинам, снятым в советские годы, подтверждают опросы, которые проводит телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция". Так, например, недавно поклонникам фильмов СССР было предложено составить список любимых шлягеров, прозвучавших в кадре. Первое место в тройке самых узнаваемых и популярных песен заняла "Песня про зайцев", исполненная Юрием Никулиным в культовой комедии "Бриллиантовая рука", написанная Александром Зацепиным и Леонидом Дербеневым.

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На второй строчке расположилась композиция "Если у вас нету тети" из фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" Многие считают, что ее автором является Микаэл Таривердиев, написавший большинство мелодий к легендарному новогоднему фильму. Однако на самом деле ее автором является бард Сергей Никитин, он же исполнил песню вместо Андрея Мягкова. Наконец, третье место в рейтинге заняла "Песенка про медведей" из "Кавказской пленницы", созданная уже знакомым тандемом, состоящим из Дербенева и Зацепина.

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