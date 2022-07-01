«Это стыдно!»: изменившуюся до неузнаваемости Макееву растоптали

Известный блогер Лена Миро сравнила в своем ЖЖ два снимка Анастасии Макеевой. Она отметила, что на фото внешность актрисы сильно отличается: в объективе фотографа на одном из мероприятий Макеева выглядит хуже, чем на кадрах в своих соцсетях. По словам Миро, такая разница случилась из-за того, что Анастасия активно использует фотошоп для личных снимков. В результате на некоторых фото она меняется до неузнаваемости.

Лена удивилась, почему 40-летняя актриса не может принять свой возраст и пытается выглядеть, как девушка вдвое моложе. По мнению блогера, такое поведение может говорить лишь о непринятии себя.

«Это же реально стыдно!» — заявила Миро.

Подписчики Лены окончательно растоптали Макееву, заявив, что ретушью она увлекается из-за неуверенности в себе. А некоторые комментаторы предположили, что актриса комплексует из-за того, что ее муж Роман Мальков немного младше.

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«Зачем так себя фотошопить? Это же два абсолютно разных человека», — написали они.