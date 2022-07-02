Другое лицо: вот как Леонтьев выглядел до пластических операций

Для современных российских зрителей образ Валерия Леонтьева неотделим от броских нарядов, эпатажных выходов и лица со следами пластики. Мало кто помнит певца до смены имиджа и хирургических вмешательств, поэтому архивный ролик с его выступлением вызвал у поклонников бурю эмоций.

Песня «Исчезли солнечные дни», исполненная леонтьевым в 1986 году, заставила слушателей предаться ностальгии по советским временам. И в самом исполнителе, и в целом в обществе того времени, по мнению пользователей Сети, была очаровательная простота, которую утратило молодое поколение.

«Как приятно видеть человеческие лица! Что с нами стало за 35 последних лет?», «Посмотрела клип, глаза людей... это совсем другие глаза, не озлобленные, добрые», «Какой он красивый в молодости», — высказались комментаторы.

Поклонникам пришелся по душе и образ исполнителя: простой, без изысков и далекий от провокационных костюмов, в которых он появлялся перед зрителями последние двадцать лет.