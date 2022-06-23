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Честный тест: что о тебе на самом деле думают другие девушки

23 июня 2022 17:30
Честный тест: что о тебе на самом деле думают другие девушки

Пришло время узнать о себе всю правду!

Существует ли женская дружба? На протяжении многих лет психологи и другие исследователи задаются вопросом, откуда растут корни стереотипа о том, что девичьей дружбы не бывает, и вообще, стереотип ли это или горькая правда. Согласно мнению современных ученых, причина этого гендерного мифа кроется в том, что вплоть до недавнего времени в обществе и в культуре внимание фокусировалось на дружбе мужской. Все мы помним книги и фильмы про трех мушкетеров, гардемаринов, Шерлока Холмса и доктора Ватсона - и это лишь несколько примеров. Но вряд ли в литературе и кинематографе вплоть до начала XXI века наберется такое же количество историй о дружбе между женщинами.

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Разумеется, сейчас ситуация меняется, и мы можем наслаждаться “Сексом в большом городе”, “Отчаянными домохозяйками”, “Большой маленькой ложью” и другими фильмами и сериалами, где героини стоят друг за друга горой. И то создатели постоянно испытывают их отношения на прочность, придумывая множество драматических коллизий.

Веришь ли ты в женскую дружбу? Каким бы ни был ответ, предлагаем пройти необычный тест и узнать, как на самом деле относятся к тебе подружки и знакомые девушки.

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Елена Королева
Елена Королева
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