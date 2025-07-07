От судьбы Эсмы-хатун до цвета платья Хюррем: как хорошо вы помните детали «Великолепного века» (тест)

Уверены, что помните «Великолепный век» как свои пять пальцев? А давайте проверим, не подводит ли вас память, с помощью нашего нового теста.

Мы собрали несколько моментов из разных сезонов. А ваша задача — верно ответить на вопросы, связанные с тонкостями сюжета.

На первый взгляд, задача кажется простой. Но будьте готовы — даже преданных фанатов иногда ставит в тупик какая-нибудь мелочь, на которую они раньше не обращали внимания.

Готовы? Тогда желаем удачи!

Ранее мы писали: Самая жестокая султанша Османской империи казнила наложниц и убивала врагов до последнего вздоха — Хюррем такие зверства и не снились