Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От судьбы Эсмы-хатун до цвета платья Хюррем: как хорошо вы помните детали «Великолепного века» (тест)

От судьбы Эсмы-хатун до цвета платья Хюррем: как хорошо вы помните детали «Великолепного века» (тест)

7 июля 2025 16:11
От судьбы Эсмы-хатун до цвета платья Хюррем: как хорошо вы помните детали «Великолепного века» (тест)

Для настоящих поклонников ответить верно на 5/5 вопросов — ерунда.

Уверены, что помните «Великолепный век» как свои пять пальцев? А давайте проверим, не подводит ли вас память, с помощью нашего нового теста.

Мы собрали несколько моментов из разных сезонов. А ваша задача — верно ответить на вопросы, связанные с тонкостями сюжета.

На первый взгляд, задача кажется простой. Но будьте готовы — даже преданных фанатов иногда ставит в тупик какая-нибудь мелочь, на которую они раньше не обращали внимания.

Готовы? Тогда желаем удачи!

Ранее мы писали: Самая жестокая султанша Османской империи казнила наложниц и убивала врагов до последнего вздоха — Хюррем такие зверства и не снились

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог «Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог Читать дальше 23 июля 2025
«С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото) «С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото) Читать дальше 23 июля 2025
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке Читать дальше 22 июля 2025
«Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило «Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило Читать дальше 19 июля 2025
10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система 10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система Читать дальше 19 июля 2025
150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все 150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все Читать дальше 19 июля 2025
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен Читать дальше 23 июля 2025
Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест) Штирлица из «17 мгновений весны» узнают многие: но вспомните ли вы еще 5 фильмов СССР по героям в солнцезащитных очках? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
В «Гарри Поттере» его узнают даже не фанаты: но как хорошо вы помните 6 других ролей Дэниела Рэдклиффа? (тест) В «Гарри Поттере» его узнают даже не фанаты: но как хорошо вы помните 6 других ролей Дэниела Рэдклиффа? (тест) Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше