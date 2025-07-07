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В ожидании десятого фильма: топ-5 картин, которые точно стоит посмотреть фанатам Квентина Тарантино

7 июля 2025 18:36
В ожидании десятого фильма: топ-5 картин, которые точно стоит посмотреть фанатам Квентина Тарантино

Хотя к этим картинам Тарантино не имеет никакого отношения, его режиссерский стиль здесь как будто все равно присутствует.

Квентин Тарантино уже далеко не одно десятилетие подряд остается одним из самых популярных режиссеров в современном Голливуде, однако похвастаться обширной фильмографией все-таки не может. Когда-то давно режиссер, по его собственному признанию, пообещал себе, что снимет всего лишь 10 фильмов, но все они станут настоящими шедеврами и культовой классикой.

Сейчас в коллекции Тарантино не хватает только одного фильма, над которым он, по слухам, уже работает — а пока все ждут премьеру, предлагаем посмотреть некоторые другие киноленты с тарантиновской атмосферой, о которых мы рассказываем в этой подборке.

«Кровь, наглость, пули и бензин» (1998)

Фильм режиссер Джо Карнахан снял всего лишь за какие-то 7 тысяч долларов, но и это стало лишь одним из доказательств, что талант ценится куда больше, чем многомиллионный бюджет. Влияние же Тарантино здесь ощущается чуть ли не во всем, особенно в диалогах, которые, в общем-то, и стали тарантиновской фишкой. Сюжет «Крови, наглости, пуль и бензина» тоже чем-то напоминает криминальные драмы именитого режиссера: в фильме два торговца подержанными машинами решают пойти на огромный риск, чтобы получить больше денег — вот только они еще не знают, что эти деньги на самом деле пахнут кровью.

«Убийство в Гросс-Пойнте» (1997)

Кадр из фильма «Убийство в Гросс-Пойнте»

Как и у Тарантино, в «Убийстве в Гросс-Пойнте» все начинает идти совсем не по плану в самый не подходящий для этого момент, а герой-киллер Джона Кусака чем-то напоминает тарантиновских гангстеров. В целом, картина может стать идеальным планом на вечер для тех, кто всегда ценил и юмор в сценариях Тарантино — в случае «Убийства» самые разные жанры, от комедии до криминального триллера, становятся интригующим сочетанием, а относительно «легкие» сюжетные вставки создают нужный баланс для того, чтобы фильм в итоге пришелся по душе почти всем.

«Шоссе» (1996)

В ожидании десятого фильма: топ-5 картин, которые точно стоит посмотреть фанатам Квентина Тарантино

Частично вдохновленный сказкой о Красной шапочке, фильм предлагает зрителю множество крутых сюжетных поворотов, некоторые из которых кардинально меняют представление о том или ином персонаже. В центре сюжета — девушка-подросток Ванесса, которая решает сбежать от незадачливых родителей к своей бабушке в Лос-Анджелес — куда, к счастью или несчастью для нее самой, направляется и некий психиатр Боб Вулвертон, предлагающий подбросить Ванессу до города. Со временем шокирующая правда о Вулвертоне вскрывается, но и Ванесса не из простых — в итоге получается вполне тарантиновская история о борьбе за выживание.

«Два дня в долине» (1996)

Кадр из фильма «Два дня в долине»

Явно вдохновленный «Криминальным чтивом» Квентина Тарантино, фильм рассказывает сразу несколько историй одновременно, постепенно выявляя прямую связь между ними. Сюжет разворачивается вокруг известной спортсменки Бекки Фокс, которая нанимает пару киллеров для того, чтобы те убили ее мужа, а она таким образом получила страховку. Все, конечно же, идет не по плану, а сочетание криминальной драмы и черного юмора делает картину еще более «тарантиновской».

«Ограбление по-аризонски» (2023)

В лучших традициях Тарантино, этот фильм тоже не уступает многим другим, когда дело касается создания интригующей и напряженной атмосферы, заставляющей зрителя гадать, когда же все-таки произойдет бум. В центре сюжета оказываются несколько незнакомцев, ждущих прибытия бензовоза для заправки своих машин где-то в округе Юма. Однако все они не совсем обычные люди, а правда вскроется тогда, когда в близлежащее кафе зайдут двое бандитов, до этого ограбившие банк и теперь ищущие любую машину, чтобы скрыться.

Кстати, поклонникам Тарантино рекомендуем и фильмы, которые обожает сам режиссер — о том, от каких культовых картин XX века Тарантино и сам фанаеет, можно почитать тут.

Фото: Кадры из фильмов «Убийство в Гросс-Пойнте» (1997), «Шоссе» (1996), «Два дня в долине» (1996), «Ограбление по-аризонски» (2023)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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