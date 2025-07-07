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Киноафиша Статьи 15 000 000 000 причин: звезда лучших фильмов Marvel стала самой кассовой актрисой в истории кино — но «Аватар 3» это исправит

15 000 000 000 причин: звезда лучших фильмов Marvel стала самой кассовой актрисой в истории кино — но «Аватар 3» это исправит

7 июля 2025 15:42
«Мстители» и «Аватар»

Актриса долго шла к почетному званию, но скоро придется с ним прощаться.

Новый блокбастер «Мир Юрского периода: Возрождение» не только рванул в прокате с $318 миллионов за первый уикенд, но и подарил Скарлетт Йоханссон титул самой кассовой актрисы за всю историю мирового кино.

До сих пор на троне уверенно сидел Сэмюэл Л. Джексон — его фильмы принесли студиям колоссальные $14,6 миллиарда. Но Йоханссон, обогнав мистера «Собрались, мать их, змеи», теперь может похвастаться $14,8 миллиардами мировых сборов. В пятёрке лидеров — всё знакомые лица Marvel и их друзья по динозаврам: Роберт Дауни-младший ($14,3 млрд), Зои Салдана ($14,2 млрд) и Крис Пратт ($14,1 млрд).

Йоханссон поднялась на этот пьедестал не только благодаря «Мстителям» и «Чёрной Вдове», но и свежим блокбастерам. В «Мир Юрского периода», кстати, она сама пробивалась через жесткий кастинг — по её словам, в детстве она буквально жила в палатке с логотипом «Парка Юрского периода» и мечтала встретиться с динозаврами не только на VHS.

15 000 000 000 причин: звезда лучших фильмов Marvel стала самой кассовой актрисой в истории кино — но «Аватар 3» это исправит

Конечно, титул рекордсменки не вечен: Зои Салдана уже готовится считать миллиарды с новым «Аватаром», а Дауни-младший вернётся в Marvel в роли Доктора Дума. Скарлетт же к камбэку в супергероику не стремится: Наташа Романофф мертва — и пусть останется героем.

«Они не хотят верить, что она ушла. Но она спасла мир — дайте ей этот момент», — говорила актриса.

Вместо супергероев Скарлетт снова играет с мечтой: впереди у неё криминальная драма «Бумажный тигр» с Адамом Драйвером и проект «Башня ужаса» для Disney. Так что динозавры — лишь начало новой главы: Йоханссон ушла из Marvel, но билеты с её именем продаются всё так же хорошо.

Ранее мы также писали: Мы как жуки в янтаре: «Парк Юрского периода» не сможет стать реальностью лишь по одной причине — вот что мешает учёным клонировать динозавров

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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