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Хоррор-вестерн Стивена Кинга когда-то почти экранизировали — фильм мог бы стать одной из лучших адаптаций писателя

7 июля 2025 18:07
Стивен Кинг

Еще в 1980-х писатель согласился поработать с легендой жанра вестерн, но в какой-то момент снимать фильм уже было слишком поздно.

Список именитых режиссеров, с которыми Стивену Кингу удалось поработать над экранизациями его же произведений, впечатляет и по сей день — в нем фигурируют и Стэнли Кубрик, и Дэвид Кроненберг, и даже современный мастер хоррора Майк Флэнаган. Сам же писатель неоднократно получал предложения о работе и от других известных персон в Голливуде, а иногда и сам отказывался работать с теми, кто ему совсем не нравился — и все-таки бывали моменты, когда в дело просто-напросто вмешивалась судьба.

Так, к примеру, Кинг однажды почти смог экранизировать один из своих романов в жанре вестерн, но не успел осуществить план из-за смерти потенциального режиссера.

Стивен Кинг написал сценарий к адаптации «Регуляторов» — фильм так и не успели снять

Когда-то в 80-е годы легенда вестернов Сэм Пекинпа почти пополнил список режиссеров, работавших с Кингом, но на пути их коллаборации было сразу несколько препятствий. Поначалу, когда Пекинпа изъявил желание снять фильм по «Регуляторам», Стивен Кинг отнесся к такой идее со скептицизмом — писателю казалось, что будущий проект просто-напросто не будет никому интересен.

Пекинпа его в этом разубедил и в итоге даже смотивировал Кинга на написание сценария буквально за неделю. Тут уже подкралась другая проблема — когда Кинг только собирался переработать сценарий по рекомендациям Пекинпы, последний умер от сердечной недостаточности в возрасте 59 лет. В конце концов, Кинг решил, что это судьба, и не стал менять сценарий, просто отложив его в дальний ящик.

Хоррор-вестерн Стивена Кинга когда-то почти экранизировали — фильм мог бы стать одной из лучших адаптаций писателя

Работами Сэма Пекинпы вдохновляются Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино

Хотя Пекинпу считали достаточно проблемным режиссером, сработаться с которым было тяжело из-за его алкогольной зависимости, это не отменяет того факта, что сам Пекинпа стал одним из ведущих кинодеятелей своего времена, преимущественно в жанре вестерн.

К примеру, его фильм «Дикая банда», вышедший в 1969 году, по-прежнему входит в списки лучших кинокартин всех времен и лучших вестернов в истории кинематографа. И хотя многие критики отмечали, что сцена насилия в «Дикой банде» были не обязательны, фильм получил множество наград и номинировался на «Оскар» в нескольких категориях.

Кстати, сам Стивен Кинг никогда не скрывал, что уж точно не доверил бы адаптацию своего романа одному человеку в Голливуде — о том, что писатель думает о скандальном продюсере, мы уже писали тут.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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