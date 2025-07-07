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В России снимут ремейк одного из популярнейших турдизи в истории: и уже известно, кем заменят Бурака Озчивита (фото)

7 июля 2025 19:05
Кадры из сериала «Черная любовь»

Фанатских споров будет много, но каст уже впечатляет.

Okko вместе с Вячеславом Дусмухаметовым запустили съемки ремейка «Черной любви» — одного из самых культовых турецких сериалов современности. Оригинал с Бураком Озчивитом растопил сердца миллионов (244 серии за два года, «Эмми» за «Лучшую теленовеллу»), а теперь эту бурю восточного мелодраматизма собираются перенести на наши улицы — с Федором Гамалеей в роли «русского Кемаля».

В России снимут ремейк одного из популярнейших турдизи в истории: и уже известно, кем заменят Бурака Озчивита (фото)

Зачем это нужно Okko? Во-первых, «Черная любовь» стабильно держится в топах просмотров даже спустя почти десять лет — «вечнозеленый проект», объясняет главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый «Ведомостям».

Во-вторых, турдизи в России — целый уютный мир, где реальность чуть слаще и наряды глаже. Как признается Okko, аудитория у таких историй «крайне вовлеченная» и легко подписывается на новые сезоны.

Но переснять такую «сказку» у нас — еще тот квест.

«Часть очарования турецкого контента — в его инаковости», — напоминает Острый.

Зрители привыкли к особому ритму, колориту Стамбула и черным глазам, в которых трагедия и свадьба живут бок о бок. Русский дворик и модные многоэтажки вместо Босфора? Посмотрим.

В России снимут ремейк одного из популярнейших турдизи в истории: и уже известно, кем заменят Бурака Озчивита (фото)

Сценарий обещают «с уважением к материалу» и с «современным звучанием» — вдруг действительно получится передать химию классовой драмы и запретной любви, за которую фанаты так обожают оригинал.

В общем, перепеть турецкую грусть — задача амбициозная. Но если уж «Постучись в мою дверь в Москве» получил второй сезон, значит, надежда у «Черной любви» на русском языке точно есть.

Ранее мы писали: Самая жестокая султанша Османской империи казнила наложниц и убивала врагов до последнего вздоха — Хюррем такие зверства и не снились

Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press, кадры из сериала «Черная любовь»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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