«Ветра зимы» Джорджа Мартина получили шокирующий апдейт — кажется, книга была готова к публикации еще почти 10 лет назад

Дебаты по поводу следующего романа «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина идут не прекращаясь вот уже больше десяти лет подряд. Как утверждал сам писатель, к работе над «Ветрами зимы» он приступил в 2011 году, но с тех пор прогресса достигал миллиметровыми шагами — согласно последнему апдейту от самого Мартина, «Ветра зимы» готовы уже на три четверти, а дописать ему осталось еще около 400-500 страниц.

И все-таки без шокирующих новостей о Джордже Мартине и его многострадальном романе не проходит и недели — так, например, сейчас источники только и говорят о том, что писатель просто-напросто врал своим фанатам все эти годы.

Джордж Мартин якобы дописал «Ветра зимы» еще в 2016 году — но «Игра престолов» испортила все планы

Пока сам Мартин то и дело доказывает фанатам, что работа над книгой идет полным ходом, в сети появились слухи о том, что «Ветра зимы» на самом деле были готовы к публикации еще почти 10 лет назад. Так, источники, приближенные к издательству, с которым работает Мартин, недавно рассказали, что писатель закончил «Ветра зимы» к моменту съемок шестого сезона «Игры престолов».

Однако затем что-то пошло не так — по словам инсайдеров, создателям «Игры престолов» Дэвиду Бениоффу и Д. Б. Уайссу не понравился финал, который Мартин предлагал в «Ветрах зимы»; судя по всему, именно тогда в отношениях писателя с создателями сериала произошел окончательный разлад, а участие в производстве последних нескольких сезонов Мартин и вовсе не принимал.

Джордж Мартин так и не опубликовал «Ветра зимы» из-за реакции фанатов на финал «Игры престолов»

Источники также добавили, что писатель, судя по всему, взбунтовался после ссоры с Бениоффом и Уайссом, решив опубликовать «Ветра зимы» во что бы то ни стало. К тому моменту уже начали выходить эпизоды финального сезона «Игры престолов», и тут Мартин действительно испугался — негативная реакция поклонников сериала на финал, скорее всего, и стала причиной для того, чтобы писатель в итоге забрал рукопись обратно с целью переработать роман и внести какие-то изменения.

Хотя такое вполне могло произойти, сообщения инсайдеров пока ничем не подтверждены, так что воспринимать их слишком всерьез и снова ополчаться на Мартина фанатам пока точно не стоит.

Кстати, пока мы все ждем выхода «Ветров зимы», можно успеть посмотреть лучшие сериалы по версии самого Джорджа Мартина — о пятерке фаворитов писателя можно почитать тут.