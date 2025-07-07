Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Это вам не перепелки и лукум: «Великолепный век» умолчал про одно султанское блюдо — состав не для слабонервных

Это вам не перепелки и лукум: «Великолепный век» умолчал про одно султанское блюдо — состав не для слабонервных

7 июля 2025 20:03
Это вам не перепелки и лукум: «Великолепный век» умолчал про одно султанское блюдо — состав не для слабонервных

Кстати, его подавали не только знати.

В «Великолепном веке» показывали, конечно, много вкусного. Перепёлки с гранатом, шербеты, восточные сладости в драгоценных вазочках... Но кое-что с экрана всё-таки аккуратно убрали. Видимо, чтобы не отпугнуть слишком впечатлительных.

Дело в том, что у османской кухни была своя тёмная звезда — блюдо для избранных и бесстрашных. Суп, способный удивить даже самого уверенного в себе гурмана. Назывался он «бейин чорбасы», а готовился... из бараньих мозгов.

Это вам не перепелки и лукум: «Великолепный век» умолчал про одно султанское блюдо — состав не для слабонервных

Блюдо было поистине народным — его подавали в самом сердце империи, в покоях султана, и одновременно в уличных тавернах Стамбула XVIII века. Варили на костре с чесноком, специями и лимонным соком, чтобы вкус был насыщенным, чуть терпким, и, как говорили, полезным для ума.

Считалось, что этот суп способен укрепить память и даже сделать человека умнее. Особенно его уважали янычары при султане Селиме III — якобы перед сражениями такая похлёбка добавляла боевого духа. Хотя, если честно, звучит не как буст для выносливости организма, а, скорее, как вызов для желудка.

Это вам не перепелки и лукум: «Великолепный век» умолчал про одно султанское блюдо — состав не для слабонервных

Кстати, пожалуй, именно такие блюда лучше всего говорят о времени, в котором их ели. Веке, где красота соседствовала с жестокостью, а на одном столе могли стоять и лепестки роз, и чаша с мозгами.

Ранее мы писали: Ошибка длиною в 16 лет: этого об Изабелле «Великолепный век» не рассказал — на экране героиня серьезно отличалась

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог «Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог Читать дальше 23 июля 2025
«С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото) «С голубыми глазами и большим носом»: ИИ показал, как могла выглядеть реальная Михримах — портрет далек от героини «Великолепного века» (фото) Читать дальше 23 июля 2025
Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке Думаете, в «Великолепном веке» шехзаде жилось не сладко? Тогда взгляните на распорядок реальных наследников — 24 часа в клетке Читать дальше 22 июля 2025
«Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило «Это риски»: «Великолепный век» промолчал, а врач объяснил — зачем в гаремах откармливали наложниц, и чем это грозило Читать дальше 19 июля 2025
10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система 10 кухонь, 1000+ поваров и 0 холодильников: «Великолепный век» не рассказал, как в Топкапы хранили продукты — былая целая система Читать дальше 19 июля 2025
150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все 150 монет и 30 слуг: как жили матери шехзаде в реальном гареме — «Великолепный век» показал не все Читать дальше 19 июля 2025
Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Сломали кости, порвали лицо: о самых кошмарных подробностях смерти Кесем создатели сериала «забыли» — турдизи превратилось бы в хоррор Читать дальше 23 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте 16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше