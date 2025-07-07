Это вам не перепелки и лукум: «Великолепный век» умолчал про одно султанское блюдо — состав не для слабонервных

В «Великолепном веке» показывали, конечно, много вкусного. Перепёлки с гранатом, шербеты, восточные сладости в драгоценных вазочках... Но кое-что с экрана всё-таки аккуратно убрали. Видимо, чтобы не отпугнуть слишком впечатлительных.

Дело в том, что у османской кухни была своя тёмная звезда — блюдо для избранных и бесстрашных. Суп, способный удивить даже самого уверенного в себе гурмана. Назывался он «бейин чорбасы», а готовился... из бараньих мозгов.

Блюдо было поистине народным — его подавали в самом сердце империи, в покоях султана, и одновременно в уличных тавернах Стамбула XVIII века. Варили на костре с чесноком, специями и лимонным соком, чтобы вкус был насыщенным, чуть терпким, и, как говорили, полезным для ума.

Считалось, что этот суп способен укрепить память и даже сделать человека умнее. Особенно его уважали янычары при султане Селиме III — якобы перед сражениями такая похлёбка добавляла боевого духа. Хотя, если честно, звучит не как буст для выносливости организма, а, скорее, как вызов для желудка.

Кстати, пожалуй, именно такие блюда лучше всего говорят о времени, в котором их ели. Веке, где красота соседствовала с жестокостью, а на одном столе могли стоять и лепестки роз, и чаша с мозгами.

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