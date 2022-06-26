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Сложный тест про советские фильмы: сможешь набрать 16 из 16?

26 июня 2022 13:28
Сложный тест про советские фильмы: сможешь набрать 16 из 16?

Тест на знание любимых советских кинокартин.

Советские фильмы любят все, от мала до велика. Кажется, что за десятки лет мы успели изучить каждый фрагмент легендарных кинолент, узнать все об актерах и создателях – и все равно находятся такие факты, которые способны удивить. Знаете ли вы, например, что режиссером культовой комедии "Джентльмены удачи" является вовсе не Георгий Данелия, как привыкли думать многие зрители, а его одногруппник Александр Серый? Дело в том, что в 1958 году молодой режиссер оказался под стражей – его приговорили к восьми годам лишения свободы за драку. Александр Серый отсидел три года, а затем его досрочно освободили. У вчерашнего заключенного не было ни работы, ни денег. Георгий Данелия, узнав о бедственном положении бывшего одногруппника, предложил ему вместе поработать над новой картиной. Серый оказался в режиссерском кресле, а Данелия взял на себя написание сценария и руководство съемочным процессом. Блатные словечки в уста героев вложил Александр Серый – тут его горький жизненный опыт оказался как нельзя кстати.

Любите ли вы советское кино так, как его любим мы? Пройдите наш сложный тест, который покажет, действительно ли можно вас назвать знатоком кинематографа СССР.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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