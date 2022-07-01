«Бригада» аукнулась: Вдовиченков раскрыл неприглядную правду о съемках

50-летний Владимир Вдовиченков признался, что съемки в сериале «Бригада» чуть не стоили ему карьеры. К моменту начала работы над проектом, ставшим впоследствии культовым, он уже дал согласие на съемки в «Бумере». Но режиссер фильма Петр Буслов хотел отказаться от работы с Вдовиченковым.

Постановщик раскритиковал его за то, что он согласился принять участие в сериале с похожим сюжетом. «Бригада», как и «Бумер», рассказывала о жизни четырех главных героев в неспокойный период 90-х. И получалось, что в двух картинах роль одного из четырех персонажей отводилась Вдовиченкову. Неприглядную правду о съемках Владимир раскрыл в шоу «Кино в деталях ».

«С тобой разговаривать не о чем», — процитировал актер слова режиссера.

Хоть «Бригада» и аукнулась Вдовиченкову, но Буслов все же изменил свое мнение. Он признал, что никто больше не смог так успешно пройти пробы, как Владимир, поэтому и отдал ему роль. К слову, оба проекта в итоге сделали актера настоящей звездой.

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